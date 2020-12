Milik alla Juve, per Sport Mediaset si può chiudere a 10 milioni di euro

Che la Juventus e Milik si vogliano reciprocamente, anche al mercato di gennaio, non è un segreto. Ma la cessione dell’attaccante messo fuori rosa dal Napoli si complica per la valutazione, intorno ai 18 milioni.

Per Sport Mediaset non è uno scoglio insormontabile, perché è “molto probabile che, alla fine, si possa arrivare a un accordo per una cifra vicina ai 10. Un accordo che potrebbe accontentare tutte le parti, Arkadiusz Milik compreso, che potrebbe chiudere con i bianconeri per un contratto da 4 milioni l’anno più bonus”.