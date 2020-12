Per la stagione 2020/21 un calciatore potrà giocare in tre squadre diverse

Derogata la norma federale originaria che limitava il numero di club a due, in seguito alla circolare FIFA dell’11 giugno scorso

L’Associazione Italiana Calciatori, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che per questa stagione un calciatore potrà vestire tre maglie diverse.

Importante deroga all’art. 95 delle NOIF: preso atto di una precedente circolare FIFA (n° 1720/11.6.2020), la FIGC ha disposto che, per la stagione 2020/21, un calciatore “professionista” o “giovane di serie” possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tre società. Pertanto, rispetto a quanto normalmente consentito dalle NOIF, le squadre con le quali “professionisti” e “giovani di serie” potranno scendere in campo passano, per la stagione in corso, da due a tre.

In pratica, prendendo ad esempio il caso di Federico Chiesa che ha già giocato partite ufficiali con Fiorentina e Juventus in questa stagione, potrebbe essere ceduto in questa finestra di mercato ed essere regolarmente in campo con una nuova squadra.