Napoli, ancora 4-3-3 contro l’AZ Alkmaar

Stando a quanto riporta Sky Sport, Gattuso riproporrà tre centrocampisti Zielinski e Fabian Ruiz insieme a Bakayoko. In avanti Mertens e non Petagna

A poche ore dal fischio d’inizio, Sky Sport ha riportato le ultime novità sulla formazione del Napoli che scenderà in campo ad Alkmaar stasera contro l’AZ. Gattuso si prepara a schierare di nuovo tre centrocampisti, con la posizione di Zielinski da decifrare. In ogni caso, ci sarà Mertens in avanti e non Petagna. Di seguito la probabile formazione scelta da Gattuso.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.