Londra finisce in “zona rossa”: le squadre della capitale non avranno pubblico

Le gare delle sei squadre londinesi di Premier League si disputeranno a porte chiuse. Tifosi consentiti soltanto per Liverpool, Everton, Brighton e Southampton

Le misure di sicurezza, sfalsate in base al grado di rischio dei vari territori, cominciano ad adattarsi anche al calcio e in particolare nella città di Londra. È successo in Inghilterra, dove erano stati riaperti gli stadi a duemila spettatori laddove la situazione epidemica lo permetteva.

Tuttavia, visto un aumento dei casi nella zona di Londra, il governo inglese ha deciso di riportare da mercoledì la capitale in Tier 3, una simil-zona rossa. Una scelta che ha ripercussione anche nel calcio, dal momento che così non sarà consentito l’ingresso del pubblico allo stadio.

Di conseguenza, le partite interne di Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham e West Ham si giocheranno a porte chiuse. Si potrà assistere soltanto alle gare di Liverpool, Everton, Brighton e Southampton, che corrispondono al Tier 2, una specie di zona arancione.