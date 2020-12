Libero: Napoli ha bisogno di un sindaco come Gattuso, ha richiamato la città sulle mascherine

Su Libero, Pietro Senaldi torna sulle parole di Gattuso nel post partita di Napoli-Roma, quando l’allenatore del Napoli ha ricordato ai tifosi che va bene onorare la memoria di Maradona, ma occorre rispettare le misure anti Covid, prime fra tutte l’obbligo di indossare la mascherina.

Senaldi vede nelle parole dell’allenatore un attacco ai napoletani.

“ Ha attaccato i napoletani per gli eccessi commessi nel ricordare Maradona scendendo in strada a orde, rigorosamente vicini e senza mascherine , e la gente, anziché azzannarlo e invitarlo a tornare nelle brume padane dove ha passato mezza vita, gli ha dato ragione”.

“Un miracolo”, scrive, qualcosa che neppure San Gennaro avrebbe potuto realizzare. Un miracolo che si spiega, continua, con il fatto che Gattuso è di origini calabre, anche se milanese di adozione

Nessuno, prima di lui, “aveva osato richiamare la città all’ordine”, neanche il sindaco de Magistris.

Da qui il suggerimento:

“A primavera si vota a Napoli. Per quanto sia un bravo allenatore, forse Gattuso farebbe meglio alla città in municipio anziché in panchina“.