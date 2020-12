Lazio-Napoli, Llorente non sarà in panchina a causa di una lombalgia

Con l’assenza dello spagnolo Gattuso non avrà alcuna sostituzione per l’attacco in panchina

Avrebbe dovuto essere finalmente in panchina oggi e forse tornare anche in campo Fernando Llorente e invece, come comunicato dal Napoli sui social, sarà di nuovo in tribuna. Il calciatore spagnolo infatti non potrà essere a disposizione di mister Gattuso a causa di una lombalgia accusata nel pomeriggio

Con questa assenza il Napoli non avrà alcuna sostituzione possibile in attacco

📌 | @llorentefer19 andrà in tribuna per una lombalgia accusata nel pomeriggio — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 20, 2020