Klopp non lo fa capitano e Salah vuole lasciare il Liverpool (che non ha niente in contrario)

L’egiziano c’è rimasto male per non essere stato nominato capitano in Champions, e il suo entourage è sicuro che il club sta pensando di venderlo in Spagna

Salah vuol lasciare il Liverpool. E il Liverpool non si straccerebbe le vesti. Una rottura clamorosa che sta montando sui media inglesi e spagnoli, perché il nuovo porto nel quale potrebbe sbarcare l’egiziano sarebbe quello di Barcellona.

Tutto nasce, pare, da un episodio: Klopp non gli dà la fascia di capitano contro il Midtjylland. Salah ci resta malissimo.

Lo stesso Salah aveva alimentato speculazioni nel fine settimana quando, in un’intervista ad AS, ha accennato a un possibile trasferimento al Barcellona o al Real Madrid. Ha ammesso di essere “deluso” per non essere stato nominato capitano in assenza di Jordan Henderson e del suo vice, James Milner. E alla domanda sul suo futuro al Liverpool, Salah ha risposto: “È difficile, ma in questo momento posso dire che tutto è nelle mani del club”.

Il Telegraph scrive che ulteriori prove dell’insoddisfazione di Salah a Liverpool sono arrivate da un’intervista a beIN Sports. Aboutrika, un’amica di Salah, ha dichiarato: “Ho chiamato Salah per la sua situazione a Liverpool ed è sconvolto. Salah non è felice a Liverpool. A mio parere, il Liverpool sta valutando la possibilità di vendere Salah per scopi economici”.