“Voi fate il calendario e i miei giocatori si fanno male”. La battaglia di Klopp contro le tv (VIDEO)

Il tecnico del Liverpool ha trasformato l’intervista a bordo campo in una polemica col giornalista di BT Telecom durata 8 lunghissimi minuti

L’ultima puntata ha visto il popolare giornalista di BT Telecom Des Kelly battibeccare per abbondanti 8 minuti con Klopp, a bordo campo (quando normalmente quel tipo di interviste durano un minuto al massimo) sulla gestione dei diritti tv da parte dei broadcaster. E’ una polemica infinita quella che va avanti da un po’ – con un escalation di toni e risposte piccate – tra il tecnico del Liverpool e British Telecom, il canale a pagamento che detiene i diritti di trasmissione del “pacchetto A” della Premier: 32 partite il sabato alle 12.30.

Il cuore della questione è presto detto: BT ha diritto di scegliere con la Lega la partita da trasmettere. Ogni club deve essere trasmesso almeno una volta, ma non può essere trasmesso più di sei volte. Uno studio della University of Liverpool Management School ha dimostrato che le partite che coinvolgono i rivali storici del Liverpool e del Manchester United in Inghilterra attirano di gran lunga più pubblico e ascolti delle altre. E quindi le partite del Livepool finiscono piazzate al sabato alle 12.30 anche con gli impegni di coppa in settimana.

Per l’irritazione di Klopp, BT ha programmato una partita del Liverpool per la seconda volta dall’inizio della stagione sabato all’ora di pranzo, dopo aver giocato la Champions League mercoledì sera. Klopp ha usato la sua popolarità nelle ultime settimane per chiedere a gran voce che BT scelga squadre che non hanno giocato partite così ravvicinate. Altrimenti – ha detto – “non potrò chiudere la stagione con undici giocatori”.

A ottobre, il Liverpool ha giocato il derby con l’Everton di sabato pomeriggio, perdendo Thiago e van Dijk. Ora ha pareggiato contro il Brighton. Ne è seguito il suddetto battibecco con il giornalista Kelly che ha interrogato il tecnico su ogni appiglio di polemica, fino a quando Klopp non ha sbottato:

“Guarda, stai cercando di creare un titolo a mie spese. Non fare così, continui a provarci. Dico che il rigore contro di noi c’era, e non sei soddisfatta. Cosa vuoi da me? Datevi pure le risposte!”

Da quel momento s’è aperto il lungo faccia a faccia, non più sulla partita, ma sulla vera questione. Un episodio di tv-verità che ha molto divertito la stampa inglese.

Nel dibattito molti giornali inglesi fanno notare che la Premier riceve circa dieci milioni di euro per la trasmissione di ogni partita. E che i ricavi televisivi coprono una parte significativa dei costi del personale dei club, Liverpool compreso.