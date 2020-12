In FA Cup si potrà arrivare a 10 sostituzioni per squadra

Nella Coppa d’Inghilterra saranno testate nuove regole sui cambi, che tra colpi alla testa e supplementari poterebbero ad un match con 20 sostituzioni

Dieci sostituzioni per squadra. Una partita con 20 sostituzioni. Si potrebbe arrivare a tanto nella prossima FA Cup, la Coppa d’Inghilterra.

Il Telegraph scrive che fonti dell’International Football Association Board confermato che dal terzo o quarto turno della competizioni, saranno provate nuove regole che tra l’altro consentirebbero, potenzialmente, a una squadra di fare 10 cambi entro la fine dei tempi supplementari.

Ai cinque cambi che già l’Ifab consente in virtù dei calendari congestionati, un sesto per parte viene concesso nei tempi supplementari per le gare di coppa. Poi ci sono le sostituzioni aggiuntive che il calcio vorrebbe introdurre in caso di colpi alla testa.

Una squadra potrebbe quindi fare altre due sostituzioni in più se più di un giocatore subisce una potenziale commozione cerebrale e la squadra avversaria, come misura reciproca, potrebbe farne altre due. Il “favore” potrebbe essere quindi restituito, e si arriva così a 10 cambi in un solo match. Venti in tutto.

La FA dovrebbe modificare il proprio regolamento per consentire i venti cambi potenziali. Attualmente, le squadre in FA Cup schierano una panchina di nove giocatori.