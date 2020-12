Il Manchester City rischia di mandare la Premier nel caos

A rischio anche la trasferta col Chelsea di domenica: la ricomposizione del calendario diventa un enigma. La squadra di Guardiola rischia di dover giocare 7 partite di campionato in 16 giorni, a maggio

Il rinvio di Everton-Manchester City, e il dato-record di giocatori positivi, rischia di mandare la Premier League nel caos. Perché ora anche la trasferta di domenica prossima contro il Chelsea è a rischio, e la squadra di Guardiola va verso un ritardo di ben tre partite rispetto alle rivali. Con i calendari così condensati – il City tra l’altro è impegnato in quattro competizioni – si rischia il tilt.

Il City è già a sei punti dalla capolista Liverpool, e passerà il resto della stagione cercando di recuperare terreno, in tutti i sensi, scrive il Daily Mail provando a ricalcolare gli effetti delle decisioni di questi giorni.

Se dovessero andare fino in fondo in Champions League – cosa peraltro mai successa, con Pep Guardiola in panchina – i Citizens si troverebbero nella situazione di dover giocare sette partite di Premier League in soli 16 giorni, a maggio.

Il big match contro l’Everton potrebbe potenzialmente essere riorganizzato per la settimana del 19 gennaio. La partita col Chelsea potrebbe essere spostata a metà febbraio. Ma trovare una data per la semifinale della Coppa Carabao all’Old Trafford, il derby di Manchester, sarà complicatissimo se entrambe le squadre saranno ancora in Europa.

La prima data disponibile potrebbe essere a fine aprile. Il City inoltre ha ancora la partita di inizio stagione contro l’Aston Villa, rinviata a causa dell’allungamento della scorsa stagione in Champions League. Quella partita è prevista per metà marzo.

Nel frattempo in Italia non si riesce ancora a trovare un buco dove infilare Juventus-Napoli.