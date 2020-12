I giocatori del Levante: “Quelli del Barça non si parlano, in campo un silenzio inquietante”

Gli avversari appena sconfitti parlano al quotidiano Sport: “Non fiatavano, nemmeno dopo aver vinto nel tunnel degli spogliatoi. Sembrava che non gliene importasse nulla”

Nessuno spiffero dallo spogliatoio. Nemmeno uno scambio di battute in campo. Letteralmente. Il Barcellona ha vinto, seppur difendendo un 1-0 col Levante, ma nessuno ha fiatato. I giocatori del Barca non si parlano. Mai. Nemmeno se vincono. L’immagine della crisi depressiva della squadra di Koeman viene riportata dai testimoni auricolari: gli avversari.

Dopo la partita i giocatori del Levante sono rimasti molto sorpresi dal silenzio totale dei blaugrana. “In campo non si parlavano nemmeno tra di loro. Al massimo chi tira la punizione, e basta”, dicono al quotidiano Sport.

“Dopo la partita, nel tunnel degli spogliatoi non si è sentito assolutamente nulla. Non una parola di soddisfazione per aver vinto vinto. Era una situazione davvero strana”.

Per Sport l’atmosfera di oggi nello spogliatoio del Barça fredda, apatica. Non c’è nemmeno più disaccordo, semplicemente non si parlano.