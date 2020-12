Papu Gomez, non è periodo: lancia il Tapiro d’oro a Staffelli e lo manca

Non è un bel periodo per il Papu Gomez. E lo testimonia esaudendo il sogno di molti italiani: distruggere il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia lanciandolo verso Valerio Staffelli.

Il tiro non è stato preciso, e il Tapiro è finito a terra in mille pezzi. Illeso Staffelli.

Staffelli ha lasciato il Tapiro sull’automobile di Gomez, e mentre la troupe di Striscia stava per andar via allontanata da Zapata e Gosens, il Papu ha reagito e ha lanciato il “premio” verso l’inviato.

Successivamente, il Papu ha smentito la versione di Striscia.

“La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di ‘Striscia La Notizia’ è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”.