Genoa, Maran in bilico. Accordo con Ballardini

I grifoni avrebbero già un accordo verbale con il nuovo allenatore, da verificare se verrà data ancora una possibilità a Maran

Sono ore calde per l’allenatore del Genoa Rolando Maran dopo la sconfitta rimediata oggi contro il Benevento che lascia i grifoni in penultima posizione in classifica.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, ci sarebbe già un accordo verbale con Davide Ballardini per un anno e mezzo

da verificare se verrà data un’altra chance a Maran o se si cambierà già adesso ma i segnali che arrivano fanno pensare ad un cambio immediato.