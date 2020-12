Gazzetta: Non è stato il Papu a lanciare il Tapiro, ma Zapata

Il compagno di squadra di Gomez insieme a Gosens era intervenuto per tutelare la privacy del capitano

Il Corriere della Sera parla oggi delle possibilità di mercato che si aprono, nella finestra di mercato di gennaio, per il Papu Gomez. La situazione di separato in casa, dopo la lite avuta con Gasperini nella sfida con il Midtjylland e il suo post social in cui prometteva dopo l’addio la sua verità sull’inno della Juve canticchiato allo Stadium, hanno sancito il suo divorzio con il tecnico e con l’Atalanta.

Nei prossimi giorni è fissato l’incontro tra la società e Giuseppe Riso, agente del Papu

Il Papu che in passato ha rifiutato ricche offerte dalla Cina e dai paesi arabi chiede di essere trasferito a titolo gratuito, una bestemmia per una società come l’Atalanta abilissima a monetizzare le cessioni.

A riprova del periodo di stress che sta provando è arrivato ieri anche il Tapiro per il Papu che si è rifiutato di accettarlo e rispondere alle domande dell’inviato Staffelli. Nella giornata di ieri era addirittura circolata la notizia che fosse stato proprio Gomez a mandare in frantumi il premio inviato da “Striscia la Notizia”, possibilità negata dal Papu sui social. Quel qualcuno, spiega la Gazzetta, sarebbe in realtà un altro calciatore della Dea, Duvan Zapata, che insieme a Robin Gosens era intervenuto per tutelare la privacy del capitano.