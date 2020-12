Gazzetta: il Napoli mette a segno il secondo poker con la maglia dedica per Maradona

Potrebbe essere scaramanzia, ma per esserne certi bisognerà aspettare di vedere se la indosseranno anche giovedì per la gara di Europa League

Ad una settimana di distanza dal poker rifilato alla Roma, il Napoli ha fatto il bis ieri contro il Crotone, indossano di nuovo la maglia dedica per la morte di Maradona con i colori dell’Argentina, fa notare la Gazzzetta dello Sport

Il Napoli si è presentato in campo in maglia biancazzurra, sì proprio quella speciale, indossata contro la Roma, appena tre giorni dopo la scomparsa di Diego Maradona, per omaggiarne la memoria. L’ha rindossata anche in Calabria. Quei colori, infatti, sono gli stessi della nazionale argentina, tanto amata dal Pibe de Oro. E dopo aver rifilato quattro reti ai giallorossi, il Napoli ne ha segnati altrettanti al Crotone.