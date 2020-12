Gazzetta: è stato De Laurentiis, deluso e infastidito, a decidere per il ritiro

La squadra si trasferirà al Britannique dopo l’allenamento, fino a mercoledì. La prova contro la Lazio non è piaciuta al presidente

Ieri sera abbiamo anticipato che, da stasera, il Napoli andrà in ritiro fino a mercoledì. Una decisione, scrive la Gazzetta dello Sport, presa direttamente dal presidente De Laurentiis dopo la sconfitta con la Lazio. La squadra si trasferirà al Britannique oggi pomeriggio, dopo l’allenamento.

Il quotidiano sportivo scrive

“Da stasera il Napoli è in ritiro. Il provvedimento del club è arrivato nelle ore immediatamente successive alla sconfitta dell’Olimpico. Oggi, dopo l’allenamento, Gattuso e i giocatori si trasferiranno all’hotel Britannique in vista della gara di mercoledì sera con il Torino. La decisione è stata presa in prima persona dal presidente De Laurentiis evidentemente deluso e infastidito dalla prova della squadra“.