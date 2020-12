Il Napoli da oggi in ritiro fino a mercoledì

Come tredici mesi fa. Stavolta, però, non dovrebbe esserci le stesse conseguenze. Decisione presa dopo le due sconfitte consecutive. Mercoledì sera c’è Napoli-Torino

Tredici mesi dopo, il Napoli torna in ritiro. Ancora una volta, la decisione è stata presa dopo una sconfitta a Roma. Lo scorso anno contro la Roma, era il 2 novembre. Quest’anno contro la Lazio, siamo al 20 dicembre.

Allora successe un pandemonio, con i calciatori che si opposero alla decisione con la celebre serata dell’ammutinamento. Stavolta, dovrebbe andare diversamente, almeno si spera.

Il Napoli andrà in ritiro fino alla partita di mercoledì sera contro il Torino. Per il Napoli quella contro la Lazio è stata la quarta sconfitta (sul campo) in campionato. La seconda consecutiva dopo quella a Milano con l’Inter. Una sconfitta, quella contro la Lazio, netta e senza appelli.

In ritiro il Napoli saprà anche del verdetto del Coni per Juventus-Napoli, si spera nella ripetizione della partita e nella restituzione del punto.

Si comunica che, dopo l’allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà in ritiro fino alla partita contro il Torino. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/lG8J3ZnE5S — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 20, 2020