Gazzetta: contro la Lazio, il Napoli potrebbe tornare al 4-3-3

L’unica certezza per l’attacco di Gattuso domani sera sarà Petagna centrale e Lozano a sinistra.

L’assenza pesante e contemporanea di Insigne, Mertens e Osimhen costringerà Gattuso a tornare al 4-3-3 contro la Lazio, secondo la Gazzetta dello Sport.

E, secondo il giornale sportivo le possibili formazioni che potrebbero scendere in campo domani sera. Uniche certezze sono Petagna prima punta e Lozano a sinistra. A destra dovrebbe giocare Politano, ma ci potrebbe essere anche la variante Elmas con Matteo spostato alle spalle di Petagna e fare il trequartista.

Per quanto riguarda il centrocampo, se Gattuso deciderà di giocare a tre, ci sarà spazio per Fabian Ruiz, Zielinski e Bakayoko. Se invece dovesse confermare il 4-2-3-1, lascerebbe fuori lo spagnolo per far giocare Bakayoko-Zielinski o in alternativa Bakayoko-Demme.