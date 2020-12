Gasperini: “Basta parlare di Gomez, io devo pensare a Juve, Roma e Real”

Il tecnico chiude la questione col Papu “anche per rispetto degli altri giocatori. Con la Juve sarà convocato? Se non ci saranno altri tipi di problemi…”

“Abbiamo vinto ad Amsterdam e abbiamo pescato il Real Madrid. Domani giochiamo con la Juventus”. Ma in conferenza stampa continuano tutti a chiedere di Gomez. E Gasperini dice basta. Si ritrova con l’Atalanta in gioco in Champions e in campionato, ai massimi livelli. Il sorteggio Champions ha tirato fuori il Real per febbraio e intanto domani c’è la sfida con la Juve. La spaccatura col Papu va chiusa.

“Voi parlate finché volete, io devo pensare a questa roba. C’è il prestigio del Real, la Juve, poi la Roma domenica. Io ho questo focus qui, devo trovare la miglior soluzione per queste partite. Se sarà convocato? Se non ci saranno altri tipi di problemi… Sono stato chiaro. Domani incontriamo la Juve. C’è da parlare da Gollini a Zapata, ma anche per rispetto. Ci stanno mettendo tanto, fate tutte le considerazioni. Da parte mia basta. Ho la possibilità di scegliere, di far entrare uno all’altro. Io devo pensare alla squadra e al miglior modulo possibile. Tutto il resto non chiedetelo a me, si è già detto abbastanza”.

La Juve, dunque.

“Hanno cambiato l’allenatore, ha aggiunto giocatori. A me piace il percorso che sta facendo Pirlo, come squadra. Ha perso Pjanic, ma hanno aggiunto altri giocatori. Era squadra già molto forte, ultimamente ha vinto un derby, ha vinto a Genova, ha vinto col Barcellona. Forse sarebbe stata meglio incontrarla prima. È arrivata prima nel girone di Champions League. Per noi è una gara importante. Negli anni siamo cresciuti, le prime partite giocate a Torino erano diverse. Questo è un bel tema: contro una Juve forte sarà importante avere il giusto atteggiamento. Lo scorso anno eravamo a fine campionato, arrivavamo da una serie fantastica di vittorie, eravamo anche secondi. È un altro momento, è l’undicesima giornata di campionato almeno per noi, ci sono state tante vicissitudini, abbiamo giocato tante partite di Champions, ma c’è la sensazione che ogni squadra si stia mettendo a posto. Si inizia a vedere maggiore continuità”.