Garanzini: Due errori di Maresca e Marinelli, ma a Crotone il var è intervenuto

Sulla Stampa si riferisce alle gare di Napoli e Roma. Maresca infatti non avrebbe visto diversi episodi favorevoli ai giallorossi

“Stanno tornando i vecchi valori”, scrive Gigi Garanzini su La Stampa definendo questa domenica come una “brutta giornata” per gli arbitri.

Il riferimento è ovviamente al tanto commentato rosso non dato nella sfida della Roma

Maresca a Roma e Marinelli a Crotone hanno soltanto ammonito i due colpevoli di entrate assassine, a piede alto e teso. Con la differenza che il Var di Crotone è intervenuto decretando il rosso sacrosanto, quello dell’Olimpico ha fatto il pesce in barile nonostante Pellegrini sia stato costretto a uscire. Poi, visto che c’era, la premiata ditta Maresca- Guida ha anche ignorato un chiaro rigore per la Roma. Per solito così signore, anche Fonseca ha comprensibilmente perso l’indirizzo di casa.