Covid inglese, lo sport si prepara ad un Natale di partite rinviate

Londra e il sud-est dell’Inghilterra sono in lockdown, e gli esperti si aspettano un aumento dei casi di infezione che rovinerà i calendari dello sport durante le feste

Il governo inglese ha avvertito la Premier League e tutti altri sport d’élite che il nuovo ceppo di coronavirus potrebbe innescare un’ondata di partite e tornei cancellati durante il Natale e all’inizio del nuovo anno.

Il Telegraph scrive che ci si aspetta un aumento dei casi di Covid-19 nella nuova variante, quella più contagiosa del “70%”, che sabato ha portato Londra e il sud-est dell’Inghilterra a precipitare in un nuovo livello di restrizioni, il lockdown totale.

Questo mese c’era già stata una crescente ondata di test positivi nel calcio e nel rugby, che ha portato a rinviare o annullare diverse partite, inclusa la partita di Premier del Newcastle United contro l’Aston Villa.

Il dottor John Ashton, ex direttore della sanità pubblica per il Nord Ovest, ha dichiarato al Telegraph che “è probabile che ci siano” aumenti delle partite rinviate in Premier League e negli altri sport di alto livello, alimentati in parte da persone che sono fuggite da Londra dopo che è diventata la prima grande città inserita nel Tier 4.