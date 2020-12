Una nuova mutazione del Covid-19 si sta diffondendo in Europa: Londra va in lockdown

Il primo ministro inglese Johnson: “È al 70% più trasmissibile ma non ci sono prove di una maggiore letalità”. L’Olanda e il Belgio chiudono le tratte per il Regno Unito

La lotta all’epidemia di coronavirus non è vicina alla conclusione come si credeva. In Inghilterra, infatti, è stata registrata una nuova mutazione del Covid-19, che il primo ministro Boris Johnson ha definito “fino al 70% più trasmissibile del precedente, ma non ci sono prove di una maggiore letalità“. Per questo motivo, una parte del paese (Londra e il sud-est) è in lockdown da oggi.

Questa variante del virus è arrivata anche in Olanda, che insieme al Belgio ha deciso di sospendere i voli da e verso il Regno Unito.

Questo il comunicato dell’OMS sulla vicenda: “Siamo in stretto contatto con gli ufficiali britannici per la nuova variante del Covid-19. Continueranno a condividere informazioni e risultati delle analisi e delle ricerche in corso. Aggiorneremo gli stati membri e il pubblico non appena sapremo di più sulle caratteristiche di questa variante del virus e delle altre implicazioni”.