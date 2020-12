Corsera: Il ritiro è stato voluto da Gattuso e condiviso dal Napoli e da tutta la squadra

Una grande differenza rispetto ad un anno fa, quando una decisione analoga, presa dal presidente fu il preludio all’ammutinamento e all’esonero di Ancelotti

La sconfitta contro la Lazio di domenica sera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per il Napoli. Il Corriere della Sera chiarisce oggi che non è stato il presidente De Laurentiis a prendere la decisione di mandare la squadra in ritiro. Il ritiro è stato

voluto dall’allenatore, condiviso dalla società e, stavolta, accettato anche dalla squadra.

Rispetto al passato, però, nello spogliatoio si fa autocritica.