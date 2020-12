Corsera: De Laurentiis esce da vincitore, ma non cancella la sensazione che ci abbia marciato

Cosa succederà se un presidente troverà il modo di rinviare una partita perché la sua squadra, a causa del Covid, non è nelle condizioni ideali per giocarla?

Alessandro Bocci commenta sul Corriere della Sera la decisione presa ieri dal Collegio di Garanzia del Coni, presieduto dall’ex ministro Frattini, che ha cancellato con un colpo di spugna le due precedenti sentenze contro il Napoli per la gara non giocata con la Juventus.

Così facendo il collegio ha sconfessato il protocollo federale e la linea di rigore. Ora il calcio rischia di tornare in mano alle Asl e il campionato smarrisce le sue certezze

Il timore è che Juve-Napoli diventi un caso che faccia giurisprudenza in episodi del genere che potrebbero ripresentarsi qualora il virus continui a creare problemi.

La speranza ovviamene è che episodi come quello non si ripetano

Cosa succederà se un presidente troverà il modo di rinviare una partita perché la sua squadra, a causa del Covid, non è nelle condizioni ideali per giocarla?

Bocci ricorda che per la Figc il caso non è chiuso e che resta aperta l’indagine per capire se vi siano state violazioni del protocollo da parte del Napoli