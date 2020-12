Corbo: Gattuso vince inserendo Lozano e Petagna in cima a un 4-4-2

Questa vittoria apre un tema insidioso: Mertens non è più la prima punta o il falso 9, deve giocare sottovento, al riparo di un attaccante di peso.

Antonio Corbo su Repubblica parla di “un Napoli più forte della sua confusione” che, dopo il passaggio del turno in Europa League, aveva sottovalutato l’avversario Samp e vince grazie ai cambi nella ripresa.

Gattuso mette fuori Politano e Fabian Ruiz autori di prestazioni disastrose e inserisce Lozano e Petagna

Ma sa anche sostituirli con una buona variante tattica. Inserisce non un mediano e una punta, ma due punte. Ancora meglio le sistema in cima a un 4-4-2: Petagna avanti, Mertens dietro non più prima punta.