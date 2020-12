Bellugi: «Perdere la gamba del gol al Borussia mi ha fatto girare le balle, senza offesa per l’altra gamba»

L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale (e per un anno anche al Napoli) Mauro Bellugi ha subìto l’amputazione delle gambe in conseguenza del Covid. Oggi Maurizio Crosetti lo intervista su Repubblica.

«Avevo male dappertutto, le gambe, la schiena. Una sera, anche ai piedi e non mi era mai successo. Mi levo i calzini e vedo che sono diventati neri come la pece. Così corro all’ospedale Monzino dal mio amico Piero Montorsi, interista matto, che mi guarda e mi dice: Mauro, inutile girarci intorno, se vuoi vivere b isogna tagliare, altrimenti puoi pure morire in due ore. Avevo la cancrena fino all’inguine e un male, no, davvero, non puoi capire che male».

Una cancrena dovuta ad una malattia pregressa, spiega, «lipofosfilipi… e qualcos’altro, antipatica di una malattia che mi devo apposta dimenticare il suo nome». Una malattia mediterranea che attacca chi arriva dalle paludi e lui è nato in Maremma. Associata al Covid è diventata devastante.

Continua:

Ricorda quel gol, lo descrive come “un numero da attaccante vero” ed aggiunge:

In tanti lo hanno chiamato, dopo aver saputo. Lui parla degli interisti.

Crosetti racconta il sorriso di Bellugi durante l’intervista. Trasuda tutto il suo coraggio nell’affrontare una tragedia.

«Sto sfogliando il catalogo delle protesi, voglio quelle di Pistorius! E penso all’automobile che guiderò senza le gambe. Lo sai che esiste anche una protesi con i sensori? È come avere una specie di piede. Che dici, me la prendo? Perché io non accetterei mai di essere superato da qualcuno per strada, eh, io voglio ricominciare a trottare! Ma non chiedo tanto, non chiedo troppo, non esageriamo. In fondo, sono soltanto un vecchio calciatore in pensione: mi basta camminare da casa al ristorante e dal ristorante a casa».