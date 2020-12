Il dramma di Mauro Bellugi, amputate le gambe per il Covid

L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale (per un anno anche al Napoli) è riuscito a scherzarci su: “Mi hanno tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Moenchengladbach. Prenderò quelle di Pistorius”

Mauro Bellugi, ex difensore dell’Inter, e per un anno anche al Napoli, ha subito l’amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del Covid-19.

Lo ha raccontato lui stesso in una video-chiamata con con Luca Serafini per il sito altropensiero.net. Bellugi ha trovato anche il modo di scherzarci su: “Mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Moenchengladbach. Prenderò quelle di Pistorius, così nei corridoi degli studi televisivi ti sorpasserò”.

Bellugi era stato ricoverato in ospedale il 4 novembre scorso, le sue condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime settimane fino a richiedere l’intervento chirurgico per le complicanze.