As: l’addio di Diego Costa spiana la strada per Milik all’Atletico Madrid

Secondo quanto scrive As, l’addio di Diego Costa all’Atletico Madrid spiana la strada per l’arrivo di Milik dal Napoli. L’attaccante ha chiesto al club di rescindere il suo contratto per motivi personali.

“Il possibile addio dello spagnolo-brasiliano aprirebbe la strada alla firma di Arkadiusz Milik, primo nome sulla lista di Andrea Berta“.

Già in estate, scrive il quotidiano, il club ha provato ad avvicinare Milik. Ha mantenuto contatti costanti con il suo entourage. Ora che si libererà la casella occupata da Diego Costa, la trattativa è diventata possibile.

“De Laurentiis a gennaio abbasserà le sue pretese e accetterà un’offerta di circa 10 milioni di euro. Sarà necessario negoziare, ma i colchoneros, senza lo spagnolo brasiliano, saranno in grado di accelerare. Milik, che il Napoli non ha inserito in nessuna competizione, vuole cambiare aria il prima possibile per non perdere il suo posto nel prossimo Europeo. E la chiamata dell’Atletico sarebbe perfetta per fare il grande salto”.