Arcuri: l’Italia ha pronto il piano esecutivo per i vaccini

L’Ansa riporta le parole del commissario per l’emergenza durante una videoconferenza con le regioni. La distribuzione è prevista per fine gennaio

Il commissario Domenico Arcuri ha annunciato in videoconferenza con le Regioni che il piano esecutivo per la distribuzione dei vaccini è pronto e che entrerà in vigore quando saranno immessi in commercio, previsto per la fine di gennaio. Lo riporta l’Ansa. Arcuri avrebbe anche sostenuto che ci saranno 300 posti di distribuzione in tutta Italia.