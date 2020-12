Ansa: Luis Suarez sentito a Perugia come testimone

Il calciatore è stato ascoltato come persona informata dei fatti. Il contenuto delle dichiarazioni è riservato, ma sembra interessante per le indagini

Secondo quanto riporta l’Ansa, Luis Suarez sarebbe stato sentito dalla Procura di Perugia sul caso dell’esame di italiano fasullo per passare alla Juventus. Il calciatore è stato ascoltato come persona informata dei fatti dai magistrati che indagano sul caso.

Suarez, secondo quanto scrive il Corriere.it, è stato ascoltato in videoconferenza insieme al suo manager.

QN – La Nazione aggiunge:

“Il giocatore è stato ascoltato come testimone in video conferenza nell’ambito della rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone. Suarez è stato assistito nella deposizione dal suo manager e avvocato, a sua volta ascoltato dai magistrati come persona informata dei fatti“.