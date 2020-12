Gazzetta: caso Suarez, per i pm gravi condotte di inquinamento delle prove da parte della Juve

La Gazzetta dello Sport torna sull’esame di italiano di Suarez, combinato a tavolino con le risposte alle domande inviate in precedenza al calciatore, e sulla possibilità che una talpa abbia avvisato la Juventus dell’indagine in corso. Al punto da spingere il club a mollare la presa sull’uruguaiano.

I pm, scrive la rosea, parlano di

“«gravi condotte di inquinamento probatorio poste in essere dal legale della Juventus, Chiappero, e dal managing director Paratici». Si sarebbe costruita una sintonia di versioni, è l’ipotesi dei magistrati, «volta a ridimensionare il ruolo della Juventus nella vicenda». Mentre «l’interesse di Paratici evidenzia un interesse strategico della società per il rilascio della certificazione linguistica per il calciatore». Le «false dichiarazioni» si riferirebbero sostanzialmente a due argomenti: l’aver nascosto i rapporti con i «massimi livelli istituzionali» per accelerare le pratiche (vedi telefonata del dirigente juventino con l’amica e concittadina Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture); l’illustrazione del dietrofront su Suarez (e la virata su Dzeko e poi su Morata) con l’insormontabile ostacolo tecnico della concessione della cittadinanza. Circostanza che per i pm era falsa perché al ministero dell’Interno erano stati più che possibilisti sull’arrivare al traguardo prima del 6 ottobre, il giorno della consegna della lista Champions”.