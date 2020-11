Repubblica: per Natale tutta l’Italia sarà zona gialla

“tutti in zona gialla” consentirà di fatto lo shopping natalizio. I negozi potranno rimanere aperti in una fascia oraria più ampia per evitare assembramenti, forse fino alle 21, con ingressi magari contingentati. Prevista anche l’apertura dei centri commerciali nei fine settimana e nei festivi. Ingressi limitati anche in strade e piazze, soprattutto in alcune grandi città e nei fine settimana. Ancora: apertura serale per ristoranti e pub. Mentre il coprifuoco delle 22 in tutta Italia potrebbe essere spostato alle 23 o a mezzanotte, all’una per le sere del 24 e del 31. Solo ipotesi al momento