Membro Commissione di Garanzia della Figc: «Non credo che per Juve-Napoli si possa parlare di sentenza politica»

Casare Mirabelli a Radio Punto Nuovo: «Juve-Napoli è una sconfitta per tutti, lo sport non può essere soltanto un affare»

Il presidente emerito della Corte Costituzionale, nonché membro della Commissione Federale di Garanzia della Figc Casare Mirabelli ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo sul caso, non ancora chiuso, della gara non disputata tra Juventus e Napoli

«Non credo che per Juve-Napoli si possa parlare di sentenza politica, c’è indipendenza degli organi giudicanti e non interveniamo nel merito. È un caso che rappresenta una sconfitta per tutti, lo sport non può essere soltanto un affare ma un’attività dove ci possono essere vittorie e sconfitte sul campo, non a tavolino»