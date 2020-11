Lazio, anche per il nuovo laboratorio ci sono tre positivi

Il caso si ingrossa. Il club si affida a un terzo laboratorio che conferma i risultati di Synlab dove si appoggia la Uefa. La Lazio rischia grosso

Il caso Lazio non si sgonfia, anzi. Dopo la vicenda dei positivi che in Italia non lo erano e per il laboratorio Uefa sì, il club ha deciso di sottoporre a un nuovo giro di tamponi i calciatori e di far analizzare i tamponi a un laboratorio terzo: il Campus Biomedico di Roma.

E sono emerse tre positivi. Proprio come nei tamponi fatti analizzare dalla Uefa. Il caso è scoppiato per Immobile, Leiva e Strakosha. Soprattutto Immobile che non ha potuto giocare in Champions ma poi è stato arruolato per il campionato (ha giocato a Torino e ha pure segnato) prima di risultare nuovamente positivo per la Uefa.

La Lazio rischia grosso. Non solo tre punti di penalizzazione, oltre alla sconfitta per 3-0 a Torino (quindi in tutto sei punti in meno) ma rischia anche conseguenze penali.

Luis Alberto è tornato negativo. Al momento i calciatori fermi sono quelli trovati positivi dal laboratorio Synlab (cui si appoggia la Uefa) e cioè: Immobile, Leiva, Strakosha