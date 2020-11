Campania, il rapporto positivi/tamponi arriva al 18,3. I nuovi casi sono 2861

A livello nazionale si registrano 22.253 nuovi casi su 135.731 tamponi. I morti sono 233 (in Campania 24). In Lombardia la percentuale positivi/tamponi è al 21,9%. In Piemonte al 18%. Conte prepara il nuovo Dpcm

In Campania 2861 nuovi contagiati su 15.632 tamponi (18,3%). Di questi 2655 sono asintomatici e 206 presentano sintomi del virus. Si contano, nella nostra regione, 24 morti. Alto il numero di guariti, oggi sono 1245.

I dati a livello nazionale registrano altri 22.253 casi di Covid nelle ultime 24 ore, su 135.731 tamponi. I morti sono 233. Alto il numero di guariti: oggi se ne contano 3.637 in più. Si registra un aumento dei ricoveri in terapia intensiva di 83 unità, mentre sono +938 i ricoveri ordinari.

In Lombardia sono 5278 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, su 24.087 tamponi (21,9%). In Piemonte si registrano 2.003 casi su 11.113 tamponi (18%).

Il Governo si prepara ad un nuovo Dpcm per tentare di arginare l’epidemia. Il premier Giuseppe Conte ne ha illustrato sommariamente i contenuti alla Camera dei Deputati.

In sintesi, su tutto il territorio nazionale la didattica a distanza sarà portata al 100% nelle scuole superiori, saranno inseriti limiti alla mobilità fra Regioni a rischio, i centri commerciali saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Chiuderanno i musei, le sale bingo e quelle scommesse e i mezzi pubblici potranno essere pieni al 50%. Saranno anche introdotte limitazioni alla circolazione delle persone la sera. A tal proposito Conte ha parlato genericamente di “tarda serata”, ma l’ipotesi più accreditata è che il “coprifuoco” scatti dalle 21.

Per alcune Regioni, quelle più a rischio, le misure saranno più restrittive. Conte ha spiegato:

“Nel prossimo Dpcm indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio e misure via via più restrittive . L’inserimento di una Regione avverrà con un’ordinanza del ministro della Salute”.

Il Premier ha aggiunto:

“Rimetto al Parlamento ogni decisione rispetto alla necessità di misure necessarie con la massima speditezza per arginare il repentino aumento del contagio. Il quadro epidemiologico è in via di transizione verso lo scenario 4 con particolare riferimento ad alcuni territori. L’indice Rt nazionale è a 1,7 ma in alcune regioni ovviamente il dato è superiore. Esiste un’altra probabilità che 15 regioni superino le soglie critiche nelle aree delle terapie intensive e delle aree mediche nel prossimo mese”.