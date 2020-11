Campania, 3.166 positivi su 18.446 tamponi. Tasso al 17,1%

I morti sfiorano quota 900 nella regione, intanto aumenta la pressione ospedaliera confermando il trend nazionale

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 3.166, di cui 2.815 asintomatici e 351 con sintomi, a fronte di 18.446 tamponi processati (tasso di positività 17,1%). I deceduti sono 34 e portano il totale a 896; i guariti aumentano di 690 unità e diventano 18.355.

La situazione dei posti letto: 181 posti occupati in terapia intensiva su 590 disponibili; 2.077 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 disponibili.

A livello nazionale, sono 32.961 i nuovi contagiati, a fronte di 225.640 tamponi (tasso di positività 14,6%). Si registrano 623 deceduti e 9.090 guariti. Aumenta la pressione ospedaliera, con 110 pazienti in più in terapia intensiva e 811 ricoveri in più.