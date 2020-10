Ziliani: il Napoli con i positivi doveva giocare, l’Under 21 invece manda in campo l’Under 20

Due tweet del giornalista del Fatto Quotidiano sul doppiopesismo del calcio italiano: “Fanno gli splendidi col coronavirus degli altri”

Su Twitter, Paolo Ziliani commenta la decisione di non far scendere in campo l’Under 21 per i troppi casi di positività al Covid. Perché, si chiede, i giocatori negativi del Napoli avrebbero dovuto giocare per forza contro la Juventus e quelli dell’Under 21 no? Non stava bene infettare l’Irlanda? Due pesi e due misure, insomma. “Quando si dice fare gli splendidi con il Coronavirus degli altri”, conclude.

L’Italia Under 21 ha alcuni positivi, l’Uefa rinvia Islanda-Italia. Ora c’è Italia-Irlanda e la Figc per precauzione schiera l’Under 20. E perchè mai? Se è vero che il Napoli doveva giocare a Torino con qualche giocatore in meno, lo stesso valga anche per l’Under 21. O no? — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 12, 2020

Quindi, ricapitolando: i negativi del Napoli avrebbero dovuto giocare a tutti i costi contro la Juventus mentre i negativi dell’Under 21 azzurra no, troppo rischioso, magari infettiamo l’Irlanda, non sta bene. Quando si dice fare gli splendidi con il Coronavirus degli altri. pic.twitter.com/NDqmf4WnZf — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 12, 2020