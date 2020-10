Tutti negativi i calciatori del Napoli al terzo tampone

Ottime notizie dalla terza tornata di tamponi. Il Napoli fa sapere che ne mancano ancora quattro. Quindi domani Juventus-Napoli potrà giocarsi

Ottime notizie dai laboratori. La terza tornata di tamponi per i calciatori del Napoli ha dato esito positivo per il Napoli e per la Serie A. Sono tutti negativi i calciatori. Quindi al momento non c’è stata alcuna diffusione del virus oltre al caso di Zielinski e a quello del dirigenti. I negativi, oggi, si riferiscono esclusivamente ai calciatori del Napoli.

Il Napoli fa sapere che manca ancora l’esito di quattro tamponi.

Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 3, 2020

A questo punto il Napoli partirà per Torino. Domani i calciatori si sottoporranno a ulteriori tamponi.