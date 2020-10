Servillo (Federico II): “Ci sono tanti asintomatici, sembra una malattia diversa”

Si parla tanto in questi giorni dell’emergenza posti letto in Campania, ma su Libero, Giuseppe Servillo, primario di Rianimazione all’ospedale Federico II di Napoli, spiega che la carenza è un’altra

«I posti letto sono aumentati, ma il personale anestesiologico non è sufficiente: in terapia intensiva non ci si può improvvisare. Alcuni direttori generali della Campania non possono ampliare ulteriormente i reparti a causa dell’impossibilità di reperire medici specializzati».