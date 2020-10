“Paolo, vuoi farti un tampone?”. Così Gravina ha scoperto per caso la positività di Dal Pino

Quando Gravina glielo dice, Dal Pino è già a letto con la febbre a 38 e “una tosse persistente”.

Il Corriere della Sera dedica un articolo alla scoperta della positività del presidente della Lega Serie A, Dal Pino. E’ stato Gravina a comunicargli l’esito del tampone. Il quotidiano spiega come mai si è sottoposto al tampone. Tutto frutto del caso

“Si era sottoposto al tampone lunedì nella sede federale quando la mattina si era recato dal presidente della Figc per discutere i temi del vertice con il ministro Spadafora in programma nel pomeriggio. Quando aveva varcato la sede di via Allegri, gli era stata misurata la temperatura: 36,5. «Stiamo facendo i tamponi in vista degli impegni della Nazionale, ne vuoi approfittare?» gli chiede Gravina. Dal Pino più per caso che per scelta precisa, si sottopone al test avendo in programma di presenziare a Italia-Olanda in programma a Bergamo la prossima settimana. Dopo pranzo torna a casa, accusando i primi sintomi. Stanchezza, ossa rotte. Il termometro non mente: 37,2″.