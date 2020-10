Ora il calcio fa l’offeso. Gravina stufo che si consideri il calcio un peso per la salute pubblica

Il calcio fa l’offeso. Il ridicolo sembra non avere dimora tra i dirigenti italiani del pallone. Ecco cosa scrive oggi il Corriere dello sport.

Stavolta Gravina ha preferito non rispondere ufficialmente (a De Luca, ndr) – lo aveva già fatto dopo le critiche di Galli, parlando di «dichiarazioni che alimentano confusione e inutili tensioni» – ma è rimasto parecchio deluso da queste esternazioni ( De Luca ha giustamente definito il protocollo un documento che non vale niente, ndr ). Anche perché il protocollo è un atto ufficiale, scritto da una commissione medica e validato dal Comitato tecnico scientifico del governo.

Cosa c’entri, non si sa. Non è che su un documento viene validato dal Cts, poi ha valore superiore a una legge dello Stato. Lo capirebbe persino un bambino di quattro anni.

Il Corriere dello sport, con tono da nota quirinalizia, scrive che

nei palazzi inizia a circolare un certo fastidio per quella che viene ritenuta una valutazione «errata» dell’importanza socio-economica del pallone. Mentre vengono pagati stipendi milionari, infatti, il professionismo genera 1,4 miliardi di contribuzione fiscale e previdenziale (per ogni euro investito dal governo nel settore c’è un ritorno di 16 euro) con un’incidenza del 71,5% sulla contribuzione dell’intero comparto sportivo, oltre che un risparmio annuale in termini di spesa sanitaria di 1,2 miliardi. Gravina è stanco di veder considerato questo mondo come un peso per la salute degli italiani.