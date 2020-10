Moggi: “Il Napoli può lottare per qualcosa in più della qualificazione Champions”

Il punto di Luciano Moggi su Libero.

Pirlo sta tuttora studiando il “cantiere” per poter mettere in campo la migliore formazione che, con il rientro di Dybala e Ronaldo, sarà ancora la squadra da battere in campionato. Anche se in questo momento Morata non fa certamente rimpiangere i due assenti: suoi infatti i gol che hanno portato i bianconeri sul pari a Crotone e a vincere in Ucraina.