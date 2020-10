Dopo i quattro dal Napoli, l’Atalanta ne prende tre dalla Sampdoria (1-3)

Si inceppa la presunta perfetta macchina da guerra bergamasca. La Samp di Ranieri domina e sbaglia pure un rigore. Zapata segna su penalty misterioso

La sconfitta contro il Napoli ci può anche stare – pur se non in quelle proporzioni di gioco e di risultato -, quella in casa contro la Sampdoria ha il sapore di quella che nel calcio viene chiamata crisi o, se preferite, crisetta. L’Atalanta di Gasperini ricorda il primo Napoli di Champions di Mazzarri. I bergamaschi, in realtà, sono alla seconda stagione consecutiva nell’Europa che conta, dopo quarti di finale persi nel finale contro il Psg.

L’Atalanta è andata sbattere contro la Sampdoria di Ranieri che è salita a nove punti: ha battuto in serie Fiorentina, Lazio e ora Atalanta. Tre vittorie consecutive dopo le due sconfitte da Juventus e Benevento. I blucerchiati non hanno rubato nulla, anzi. In vantaggio con Quagliarella al 13esimo, hanno anche sbagliato un rigore con lo stesso attaccante stabiese. Nella ripresa, raddoppio di Tohrsby. L’Atalanta ha segnato solo su un rigore che ai più è parso misterioso. Assegnato dall’arbitro Calvarese per un’entrata ardita a vuoto di Keita. Rete di Zapata. Dopodiché non è successo niente. Se non il tre-uno di Jankto in stile Volpecina a Torino per un altro 1-3.