Liverpool-Everton, la rissa continua: “L’uscita di Pickford è assurda, non ci dormiamo la notte”

Klopp e i suoi giocatori sono furiosi, per il gravissimo infortunio di van Dijk, ma anche per la Var e la giustizia sportiva che non li ha puniti: “Hanno esagerato”

Liverpool ed Everton sono ancora virtualmente in campo, a quattro giorni dalla fine dell’infuocato derby del Merseyside. La furia dei Reds per aver perso Virgil van Dijk probabilmente per tutta la stagione dopo l’uscita killer di Pickford, non accenna a placarsi. Non bastassero le polemiche sull’uso della Var nell’annullamento del gol a tempo scaduto di Mane.

Georginio Wijnaldum ha accusato esplicitamente l’Everton di un approccio alla partita “del tutto inaccettabile”. Il centrocampista olandese ha anche definito l’uscita del portiere “completamente stupida”. E Klopp ha detto di condividere l’opinione dei suoi giocatori.

Wijnaldum ha detto che i giocatori del Liverpool hanno passato una notte insonne sabato, e che sono quattro giorni che non pensano ad altro.

“Siamo ancora devastati, credo che non possa essere diversamente. Il modo in cui è successo è stato davvero difficile da accettare, per noi. Tutti hanno ancora una brutta sensazione al riguardo. Siamo sconvolti. Il modo in cui Pickford è uscito è completamente stupido, secondo me. Credo che non volesse far male a Virgil, ma fondamentalmente non gli importava di quello che sarebbe accaduto uscendo così”.

“Abbiamo giocato tante partite contro l’Everton e secondo me si sono spinti troppo oltre. Sappiamo che è un derby e tutti vogliono vincere un derby, quindi a volte si va un po’ sopra le righe, ma questo è troppo. Non è stato solo il suo tackle, ma anche quello di Richarlison su Thiago, bruttissimo. Questo è ciò che mi ha infastidito di più, e così ai miei compagni. Il fatto che non siano stati puniti duramente rende tutto più difficile“.