Lippi: “Gattuso non è solo grintoso, è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre”

Marcello Lippi è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli sulla situazione del calcio in Italia conseguentemente ai numerosi contagi che sono usciti e sulle possibili soluzioni

“È una situazione complessa e difficilmente gestibile. Si poteva risolvere con la bolla modello NBA, ma come si faceva con il calcio italiano? Troppe squadre per poterle mettere in bolla come l’NBA.

È chiaro che bisogna trovare delle soluzioni. Anche in Cina stanno portando avanti il campionato con le squadre divise, 8 in una città, 8 in un’altra che escono solo per allenamenti e partite ma questo non è possibile farlo in Italia. Studieranno qualcosa di diverso, se farlo terminare prima e fare i playoff. Se continua così è chiaro che bisogna fare qualcosa di diverso”