La Pellegrini ancora positiva al Covid: “Non ce la faccio più a stare a casa”

“Se l’Olimpiade di Tokyo si farà io spero di esserci. Purtroppo l’età non è dalla mia parte, e anche questo virus”

Federica Pellegrini è ancora positiva al Covid. Lo decreta l’ultimo tampone effettuato, come annuncia lei stessa su su Instagram.

“Ho fatto il tampone, purtroppo è ancora debolmente positivo ma ora spero che giovedì un nuovo tampone mi dia il via libera: non ce la faccio più a stare a casa. Sto bene da tempo, ma quando tutto sarà risolto dovrò fare di nuovo tutti i test, al cuore e ai polmoni. Se l’Olimpiade di Tokyo si farà? Certo tutta questa menata per poi non andare… Se ci saranno io, onestamente, spero di esserci. Purtroppo l’età non è dalla mia parte, e anche questo virus, ma io cerco di prendermela nel modo migliore, anche se non è facile. Mi scoccia stare bene e dover stare a casa. È stato un fulmine a ciel sereno, le mie erano lacrime di atleta, ora voglio piangere solo di gioia”.