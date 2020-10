Il Giornale: il Governo ferma la riapertura degli stadi, a rischio anche la Serie A

Il Giornale scrive chiaro e tondo che il Governo non solo sta per eliminare ogni speranza di riaprire gli stadi ma che se le situazione dovesse precipitare, fermerebbe anche la Serie A. Linea questa, scrive Il Giornale, da sempre sostenuta dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Quello di lunedì prossimo doveva essere – per lo sport in generale e per il calcio in particolare – il Consiglio dei ministri dell’«apertura graduale» al pubblico. Non si sarebbe arrivati al «liberi tutti», ma in programma c’era un «mirato ampliamento» della presenza del pubblico alle partite, pari a un terzo della capienza degli impianti.