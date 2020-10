Gazzetta: dopo la Champions, Amazon punta anche alla Serie A

Il colosso delle vendite online, che si è già assicurato le 16 partite più importanti del mercoledì di Champions, ha in progetto di inserirsi nell’asta per il triennio 2021-24

Prosegue la marcia di Amazon alla conquista del calcio in Italia. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il colosso delle vendite online, dopo essersi aggiudicato la trasmissione in streaming su Amazon Prime Video delle 16 partite più importanti del mercoledì di Champions League più la Supercoppa dal 2021 al 2024 , punta ora ai diritti della Serie A per il triennio 2021-2024.

Bezos ha già acquistato la Champions per una cifra vicina agli 80 milioni di euro a stagione, che inserirà nell’abbonamento al servizio Prime che attualmente costa 36 euro all’anno

Del resto, era stato proprio l’ad della Serie A Luigi De Siervo a includere la piattaforma nei player in corsa per il massimo campionato italiano:

«Stiamo attirando l’interesse di grandi piattaforme internazionali, come Amazon e Netflix, speriamo che il calcio torni al centro del confronto fra tecnologie e piattaforme. Con la creazione di una rete unica, il calcio può divenire elemento attrattivo. Un prodotto, come avviene all’estero, con cui le telefoniche possano arricchire i contenuti»