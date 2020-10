Calcio e Finanza: la Champions in Italia su Amazon, Sky e Mediaset

Sarebbe conclusa la trattativa tra i broadcaster e l’Uefa. Fuori dai giochi Dazn, che puntava al pacchetto da 104 partite

Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, sarebbero Amazon Sky e Mediaset ad essersi aggiudicate i diritti tv della Champions League in Italia per il prossimo triennio. Il portale scrive:

“Sarebbero Amazon, Sky e Mediaset le emittenti uscite vincitrici dall’asta per i diritti tv della Champions League in Italia nel triennio 2021-24. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza si è infatti conclusa la trattativa tra i broadcaster e l’Uefa. Amazon, Sky e Mediaset avrebbero acquistato i quattro pacchetti messi all’asta per la Champions per poter trasmettere in Italia la principale competizione europea per club. Fuori dai giochi rimarrebbe Dazn, che puntava al pacchetto da 104 partite”.