Gattuso: «Bella vittoria, ma questo Napoli può fare di più»

A Sky: «Insigne non dovrebbe avere nulla di grave, si è fermato in tempo. Il Chucky è rinato perché aveva bisogno di allenarsi con più intensità»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso, finalmente vittorioso in Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky:

Traspare soddisfazione

«Abbiamo complicato tutto con la parta sbagliata contro l’Az non era facile venire qui e giocare, è una squadra che sta in salute e che oggi ha cambiato gioco. Ci hanno messo in difficoltà, ma a livello tattico siamo stati bravi. Bravi i miei ragazzi perché hanno fatto una grande partita, da rivedere un po’ a livello qualitativo. Dopo 20-25 minuti abbiamo cambiato gioco, non siamo andati a prenderli e li abbiamo aspettati abbassandoci»

Insigne, una recidiva?

«Dice che si è fermato in tempo e non ha sentito la stessa fitta»

Sa di avere una squadra che può vincere lo scudetto?

«Sinceramente no, non lo so. Ho la sensazione di avere una squadra che lavora con grande serietà, ho la sensazione di allenare un squadra molto molto forte. Però mi piacerebbe venire in questi stadi e giocarla in maniera diversa, so che sto chiedendo molto. La mentalità deve rimanere invece oggi abbiamo fatto una grande partita a livello tattico, ma potevamo svilupparla meglio»

Quanto senti questa squadra tua adesso?

«C’è una base perché sono ragazzi per bene per me i giocatori sono la parte più importante, però bisogna che io veda serietà e rispetto per le persone che lavorano con noi. È una squadra che sento mia per come lavorano. Poi hanno grandissime qualità e per questo chiedo sempre di più»

Come ha recuperato Lozano?

«Il Chucky aveva un problema, non è che Giuntoli e la società erano dei pazzi a pagarlo tanto, lui aveva un problema perché bisogna allenarlo in un certo modo, bisogna che fa fatica durante gli allenamenti. Il merito è suo, io ho pochi meriti»

Gattso glissa la domanda sul rinnovo e coglie l’occasione per fare gli auguri a Maradona

«Volevo fare gli auguri a Diego per i suoi 60 anni»